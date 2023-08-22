Москва, 22 августа, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Правозащитники посетили в СИЗО арестованного Игоря Гиркина (Стрелкова), рассказал ИА Регнум рассказал член совета по правам человека (СПЧ) при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Сергей Бобылев/ТАСС

«При поступлении в СИЗО у него действительно наблюдалось ухудшение состояние здоровья. С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Мы предложили ему рассмотреть вопрос о проведении обследования в больнице УФСИН, Игорь Всеволодович ответил, что пока не видит в этом смысла», — сказал Мельников.

Он выразил предположение, что ухудшение состояния здоровья могло быть связано со стрессом.

По условиям содержания в СИЗО нарушений не выявлено. В камере есть телевизор, холодильник, доступна переписка, передачи и т.д. и т.п. (согласно 103ФЗ и ПВР), отметил Мельников.

«Здесь всё по уставу, сотрудники вежливы, питание хорошее. Наблюдалось незначительное ухудшение состояние здоровья, но возможная в условиях СИЗО помощь оказывается. Добавлю, что это не по вине сотрудников изолятора, конечно же, я и раньше не очень хорошо себя чувствовал», — передал Мельников слова Гиркина.

На вопрос о том, действительно ли у него немеет рука в СИЗО, Гиркин ответил, что рука немела, но она и раньше немела, ещё до изолятора, старые травмы.

Кроме того, во время беседы стороны поделились опытом из срочной службы в контексте сравнений условий и отношения в войсковой части и СИЗО/колонии.

Как сообщало 21 июля ИА Регнум, бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова арестовали на два месяца до 18 сентября. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы.