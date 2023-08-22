Тверь, 22 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тверской области обсудило сегодня, 23 августа, правительство региона. Заседание провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что ремонтные работы на дорогах Верхневолжья продолжаются в больших объемах. Завершено и в высокой степени готовности находится свыше 80% от запланированных объемов работ.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Хочу обратить внимание, — подчеркнул Руденя, — часть дорог должна быть введена в строй к 1 сентября. Это объекты, где дети пойдут в школу, расположенные как в городской черте, так и в сельской местности. Необходимо приложить все усилия для завершения ремонтов в срок». Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль за реализацией работ на таких объектах и отметил, что особого внимания требуют проекты, направленные на повышение безопасности на дорогах региона, создание современных систем контроля и организации дорожного движения.

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тверской области предусмотрен ремонт на 51 объекте протяженностью более 450 км. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, ряд объектов введен с опережением сроков. Это дороги «Москва — Рига» — Торопец — Плоскошь; Сонково — Кой; подъезд к городу Зубцову; «Москва — Санкт-Петербург» — Большие Борки — Нестерово — Черничено; Бежецк — Поречье; «Москва — Рига» — Александровка — граница Московской области; Ржев — Леонтьево; Редкино — Озерки; Выдропужск — Спирово; Спирово — Козлово — Ососье.

Пресс-служба правительства Тверской области Новая дорога в Тверской области

На нескольких дорогах с опережением сроков стартовали работы, запланированные уже на следующий год.

Ключевым проектом в рамках нацпроекта является ввод Западного моста в Твери. В настоящее время завершено устройство опор моста, идет сварка и надвижка пролетов. Кроме того, ведутся работы по ремонту еще десяти мостовых сооружений Верхневолжья.

В этом году в Твери в нормативное состояние по нацпроекту приводят 20 объектов улично-дорожной сети. Большинство из них сданы или находятся в высокой степени готовности. По нацпроекту проводятся также мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах Тверской области. В частности, это установка камер фотовидеофиксации. В 2023 году количество таких объектов на дорогах области будет доведено до 154 единиц.

Обустраивают также датчики интенсивности транспортного потока, так называемые «умные» светофоры. В 2022–2023 годах установлено более 20 таких объектов, еще 43 планируют установить в 2024 году. Реализация проекта идет с опережением графика.