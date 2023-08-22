Ниамей, 22 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) решил приостановить участие Нигера в организации. Об этом 22 августа сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Принято решение] приостановить деятельность Республики Нигер во всех мероприятиях Африканского союза, его органов и учреждений до эффективного восстановления конституционного порядка в стране», — говорится в коммюнике.

Такое решение было принято на состоявшемся 14 августа заседании Совета. АС также высказался в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для мирного восстановления конституционного порядка в Нигере.

В то же время в организации заявили об оценке последствий возможного использования сил ЭКОВАС для военного вторжения на территорию Нигера и призвали мировое сообщество не признавать легитимность военного переворота, который ранее произошёл в африканской стране.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа стало известно о провале переговоров ЭКОВАС с военными, пришедшими к власти в Нигере. Военный совет отверг требования вернуть к власти отстранённого президента Мохамеда Базума.

Группа военных из президентской гвардии Нигера 26 июля объявила об отстранении президента страны от власти. После этого они сформировали Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. В ответ лидеры ЭКОВАС ввели жёсткие санкции, потребовали освободить Базума и пригрозили применением силы.