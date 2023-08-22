Челябинск, 22 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. С территории Челябинского металлургического комбината (входит в группу «Мечел») в небо поднимается столб густого рыжего дыма. Кадры с места происшествия в соцсетях опубликовали жители Металлургического района Челябинска. Они также пожаловались на неприятный запах.

Кадр из видео

Видео, которым поделился очевидец, опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Как пояснили в пресс-службе предприятия, на комбинате произошла нештатная ситуация на выпуске чугуна, из-за этого пошёл оранжевый дым.

На ЧМК отмечают, что оранжевый цвет дыма связан с наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия.

«Произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — проинформировали на заводе.

Сейчас технологический процесс уже возобновили, начали служебное расследование.

Днём ранее, 21 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ход экологических соглашений с холдингом «Мечел». В рамках рабочего выезда он посетил площадки Челябинского металлургического комбината. Глава региона побывал в доменном цехе, где ведётся установка аспирации литейного двора на доменной печи №4 и строительство доменной печи №5. Ещё одной точкой его визита стало электросталеплавильное производство, где устанавливают новые фильтры газоочистки.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля ЧП произошло на Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области. Здесь в одном из цехов произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана. Один человек пострадал.

Заместитель генерального директора по производству АО «УЭХК» Юрий Минеев заявил, что последствия ЧП не несут рисков для населения региона. По его словам, ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.

Ранее Челябинский металлургический комбинат заплатит 142,6 млн рублей за ущерб окружающей среде. Решение вынес областной суд. По данным прокуратуры, ЧМК не обеспечил применения лучших из существующих технологий очистки стоков.