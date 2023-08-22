Москва, 22 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало 22 августа кадры обнаружения и уничтожения самолётом ВКС РФ быстроходного военного катера Willard Sea Force.

Mil.ru ВКС РФ

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828024" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение катера ВСУ

Из видеоматериала следует, что поразить цель удалось не сразу.

«Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, восточнее Змеиного в Чёрном море ВКС России примерно в 11 часов дня 22 августа обнаружили катер ВСУ американского производства.

На борту корабля находилась десантная группа ВСУ. Как сообщили в Минобороны, российские лётчики уничтожили катер.