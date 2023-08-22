Опубликованы кадры уничтожения катера ВСУ в районе острова Змеиный
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ восточнее острова Змеиный
Москва, 22 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало 22 августа кадры обнаружения и уничтожения самолётом ВКС РФ быстроходного военного катера Willard Sea Force.
Mil.ru
ВКС РФ
Уничтожение катера ВСУ
Из видеоматериала следует, что поразить цель удалось не сразу.
«Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», — сообщили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, восточнее Змеиного в Чёрном море ВКС России примерно в 11 часов дня 22 августа обнаружили катер ВСУ американского производства.
На борту корабля находилась десантная группа ВСУ. Как сообщили в Минобороны, российские лётчики уничтожили катер.