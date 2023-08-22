Москва, 22 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Люблинский суд Москвы 22 августа признал дезинсектора Антона Котова виновным по так называемому «арбузному делу» о гибели двоих человек и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Антон Котов

Суд также взыскал с осужденного 6 млн рублей в пользу потерпевшей стороны. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Обвинение настаивало на шести годах заключения в колонии, защита доказывала невиновность Котова.

Инцидент произошёл в сентябре 2021 года, пожилая женщина и 14-летняя девочка отравились арбузом, который купили в московском магазине. Они скончались в больнице. Также от отравления пострадала ещё одна женщина, купившая арбуз.

Следователи установили, что Котов проводя в этом магазине обеззараживание от насекомых (дезинсекцию), не сообщил сотрудникам, что сначала нужно убрать или укрыть все продукты. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть по неосторожности двух или более лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в июне произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр» в Самарской, Ульяновской и ряде других областей. Как сообщил председатель СК Александр Бастрыкин, от этого скончались 46 человек.

Следователи установили, что напиток изготовили из жидкости, похищенной со склада МВД. Владельца компании, производившей «Мистер Сидр», Анара Гусейнова задержали. Суд назначил ему арест в качестве меры пресечения.