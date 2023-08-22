Москва, 22 августа, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Центр Келдыша (входит в состав государственной корпорации «Роскосмос») разработает конструкцию самозаживляющегося материала для использования в скафандрах. Об этом 22 августа рассказал генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«С [самозаживляющимся] материалом всё нормально, работает, но конструкцию надо доработать. Мы от плоского слоистого материала перешли сейчас к разработке ячеистого материала, то есть это некоторые ячейки, заполненные вот этим вот материалом», — заявил он в беседе с ТАСС.

Кошлаков уточнил, что в данный момент по этой теме проводят научно-исследовательские работы и уже отработали первоначальный вариант такого материала с Научно-производственным предприятием «Звезда». Гендиректор отметил, что Центр Келдыша намеревается создать и отработать новую конструкцию в ближайшем времени.

Он пояснил, что больше всего в скафандрах изнашиваются перчатки и локтевые соединения.

«Слоистый материал, когда рука в локте сгибается, утончается, а ячеистые структуры удерживают материал, чтобы сохранить его свойства», — добавил Кошлаков, и указал, что эти работы идут практически в инициативном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня стало известно, что российские исследователи проводят в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» уникальные эксперименты в области развития космонавтики.

Они создали учащий выходу в открытый космос программно-аппаратный комплекс, защищающий от радиации новый материал и оригинальный способ выброса остатков топлива в условиях невесомости, который предотвращает взрывы на Земле. Помимо этого, разрабатывает большое количество других подобных проектов.