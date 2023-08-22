Москва, 22 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Пластический хирург Тимур Хайдаров ответил на обвинения своей пациентки певицы Славы (Анастасии Сланевской), которая публично рассказала о страшных последствиях операции, которые пришлось переделывать другому врачу. Как заявил 22 августа Хайдаров, такие заявления стали для него откровением, потому что ранее недовольств от исполнительницы он не слышал.

Владимир Трефилов/РИА Новости Пластический хирург Тимур Хайдаров

Хайдаров отметил, что Слава «весь год была довольна». По его мнению, знаменитости, заявившие о якобы ужасных последствиях его операций, после этого, несмотря на свои обещания, не обращались в полицию.

«Им не с чем туда идти. Вот не Любовь Залмановна (певица Любовь Успенская — прим. ред.), ни Анастасия Сланевская. Они пока не обращались, не подали никуда заявления», — заявил хирург в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Хайдаров считает, что громкие заявления могут быть частью чёрного пиара в отношении него с целью уничтожения репутации или взыскания с него денежных средств. Хирург отметил, что он, в свою очередь, сообщил об этом в правоохранительные органы.

Как сообщало 7 августа ИА Регнум, Слава заявила, что не вымогала деньги у Хайдарова, как он сам заявлял, а потребовала компенсацию за некачественную работу. Певица рассказала о данном ему обещании выложить доказательства этого в соцсеть, если не получит денег, но потом решила их не ждать. По признанию Славы, она не знала, что может таким образом открыть «ящик Пандоры».

Хирург несколько недель обменивался обвинениями с бывшими пациентками. Помимо Славы, он работал с Любовью Успенской, которая в ходе выяснения отношений заявила, что врач сам пытался купить её молчание. Ранее о Хайдарове негативно высказалась и дочь Успенской Татьяна, а на его сторону встали продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров и другие знаменитости.