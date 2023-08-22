Звёздный хирург Хайдаров ответил на обвинения певицы Славы
Москва, 22 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Пластический хирург Тимур Хайдаров ответил на обвинения своей пациентки певицы Славы (Анастасии Сланевской), которая публично рассказала о страшных последствиях операции, которые пришлось переделывать другому врачу. Как заявил 22 августа Хайдаров, такие заявления стали для него откровением, потому что ранее недовольств от исполнительницы он не слышал.
Хайдаров отметил, что Слава «весь год была довольна». По его мнению, знаменитости, заявившие о якобы ужасных последствиях его операций, после этого, несмотря на свои обещания, не обращались в полицию.
«Им не с чем туда идти. Вот не Любовь Залмановна (певица Любовь Успенская — прим. ред.), ни Анастасия Сланевская. Они пока не обращались, не подали никуда заявления», — заявил хирург в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Хайдаров считает, что громкие заявления могут быть частью чёрного пиара в отношении него с целью уничтожения репутации или взыскания с него денежных средств. Хирург отметил, что он, в свою очередь, сообщил об этом в правоохранительные органы.
Как сообщало 7 августа ИА Регнум, Слава заявила, что не вымогала деньги у Хайдарова, как он сам заявлял, а потребовала компенсацию за некачественную работу. Певица рассказала о данном ему обещании выложить доказательства этого в соцсеть, если не получит денег, но потом решила их не ждать. По признанию Славы, она не знала, что может таким образом открыть «ящик Пандоры».
Хирург несколько недель обменивался обвинениями с бывшими пациентками. Помимо Славы, он работал с Любовью Успенской, которая в ходе выяснения отношений заявила, что врач сам пытался купить её молчание. Ранее о Хайдарове негативно высказалась и дочь Успенской Татьяна, а на его сторону встали продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров и другие знаменитости.