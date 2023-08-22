Киев, 22 августа, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Грецию защищать так называемый альтернативный зерновой коридор Киева в Чёрном море.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«Украина создала альтернативный зерновой коридор в Чёрном море. <…> мы требуем усиления воздушного щита… это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность», — сказал украинский лидер на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам Зеленского, Киев также очень рассчитывает на участие греческих компаний в транспортировке украинского зерна.

Кроме того, президент Украины во время встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу обсудил текущую ситуацию на линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, Украина объявила 10 августа о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов. Речь идёт о маршрутах в или из портов Черноморска, Одессы и Южного.

Министерство обороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что с 20 июля суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт. Отдельные морские районы северо-западной и юго-восточной частей международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

В МИД России 17 июля подчеркнули, что сохранение зерновой сделки в условиях откровенного саботажа теряет смысл и заявили, что Киев использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.