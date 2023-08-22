Москва, 22 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В Швейцарии нет однозначного мнения о нейтралитете по конфликту на Украине и высок соблазн заработать на поставках вооружения, что привело к решению о расследовании вокруг несогласованной продажи танков немецкому концерну Rheinmetall. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал политолог Юрий Светов.

Christiane Oelrich/Global Look Press

Ранее власти Швейцарии анонсировали проведение расследования в отношении государственной оборонной компании Ruag после её попытки продать около 100 танков немецкому оборонному концерну Rheinmetall. В результате сделки машины оказались бы на вооружении у Украины и использовались бы в боевых действиях. Таким образом продажа танков нарушила бы нейтралитет Швейцарии.

«В Швейцарии — её властных структурах нет однозначного мнения о понимании своего нейтралитета. Есть конституция, есть обязательства и их надо придерживаться. Но другая часть представителей власти говорит о солидарности с Украиной», — рассказал Светов.

Он отметил, что обсуждения о необходимости поддержать Киев выносили даже парламентские обсуждения, но и там не нашли поддержки на поставки некоторых вооружений. Светов напомнил о громкой истории с уходом в отставку главного исполнительного директора Ruag Бриджит Бек после того, как она предложила европейским странам отправить оружие швейцарского производства на Украину. По мнению политолога, внутренняя борьба за нейтралитет, сопряжённая с давлением США, будет и дальше продолжаться в Швейцарии.

«Будет борьба и давление со стороны США. Тем более, что есть ряд вооружений, которые нельзя поставлять без одобрения правительства. Но ещё же есть соблазны заработать — потому что швейцарцы видят, как большие деньги проходят мимо. Посмотрим, чья линия выдержит, тем более на фоне принятия ряда недружественных шагов по отношению к России», — заключил политолог.

Как объяснил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, сам немецкий концерн Rheinmetall несколько торопится с закупкой техники и комплектующих, потому что планировал ещё в августе запустить обслуживание танков на Украине.

«Они говорили, что хотят построить целый завод, но это дело небыстрое. И кто же им так уж даст. Их планы несоизмеримы с реальностью. Но это могут быть лишь локальные центры по реанимации старой техники — того хлама, который остался у НАТО, и который не жаль отдавать Киеву», — рассказал Тимошенко.

По мнению эксперта, остатков западной техники даже меньше, чем пишут в СМИ, поэтому немцы собирают вооружение собственного производства буквально по всем соседям. Таким образом Запад и продолжает помогать Киеву, и минимизирует свои затраты.

17 августа имеющая нейтральный статус Швейцария анонсировала планы развивать сотрудничество с НАТО и ЕС в военной сфере, а также увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году. Укрепление сотрудничества с НАТО, Евросоюзом и соседними государствами должно позволить армии лучше, чем раньше, использовать опыт и стандарты других вооруженных сил, говорится в докладе.

В Государственном секретариате по экономике (SECO) Швейцарии выступили с намерением повысить эффективность санкций. С этой целью 1 сентября создадут новое подразделение, которое будет отвечать за экспортный контроль и санкции. В SECO пояснили, что в последние годы, особенно после начала спецоперации, политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям ещё больше возросли.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присоединение «нейтрального» Берна к новым санкциям ЕС против Москвы лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от нейтралитета.