Вашингтон, 22 августа, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Вашингтон должен не направлять Киеву денежные средства и военных, а остановить украинский конфликт и стать посредником в переговорах по мирному урегулированию. Об этом 22 августа написала член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин (штата Джорджия) в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Единственную роль, которую Америка должна сыграть, — это остановить конфликт на Украине и стать посредником для заключения мирного соглашения», — написала она.

Политик подчеркнула, что Вашингтон должен перестать поставлять Киеву деньги и военных.

До этого Тейлор-Грин отметила, что президент США Джо Байден поставляет Украине истребители F-16, и это приближает страну к третьей мировой войне.

Как сообщало ИА Регнум, ранее консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что американским властям лучше начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как наступление Вооружённых сил России закончится успехом. Эксперты предложили применить на Украине корейский сценарий с закреплением границ по линии фронта и отказом Киева от освобождённых Россией территорий при гарантиях безопасности Запада.

До этого эксперт издания Global Times Сун Чжунпин отметил, что вмешательство США и НАТО в конфликт на Украине может обернуться войны во всей Европе. Он уточнил, что поставки ВСУ дальнобойных ракет станут эскалацией в зоне военных действий, и подчеркнул, что украинская армия неспособна прорвать оборонительные позиции российских войск.

Перед этим зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отрадным то, что Киев, который «молится на своих заокеанских хозяев», выдвинул нежизнеспособную «формулу мира», отвергая любые варианты проведения переговоров с Москвой. По его мнению, это позволит России довести начатое в ходе спецоперации до конца.