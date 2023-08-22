Бангкок, 22 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Отпуск в Таиланде стал для россиян доступнее. 22 августа туроператоры сообщили о выгодных ценах на отпуск в этой стране — специалисты заявили, что наблюдается снижение стоимости на 30% по сравнению с привычными значениями летнего сезона.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Самый дешёвый тур в Таиланд в августе обойдётся российским туристам в 109 тыс. рублей на двоих, в которые входят 11 ночей в трёхзвёздочном отеле с включённым завтраком. Схожее предложение на девять ночей в начале сентября стартует с 132 тыс. рублей. За десять ночей в трёхзвёздочном отеле в конце августа на двоих можно отдать 112 тыс. рублей, аналогичный вариант, но с четырёхзвёздочной гостиницей будет стоить 142 тыс. рублей.

«Сейчас период подготовки к школьному сезону, соответственно, туристы с детьми школьного возраста меньше бронируют вылеты на конец августа и первую половину сентября. Если сравнить цены с началом августа или июлем, то сейчас они действительно более выгодные на ближайшие заезды», — приводит слова замдиректора департамента коммуникаций Anex Алёны Хитровой сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В конце июля власти Таиланда сообщили о росте числа туристов из России на 1000% за год. Как заявили в министерстве туризма и спорта страны, количество приехавших в Таиланд российских отдыхающих за первую половину года составило 791,574 человека. Как указали в Туристической ассоциации Пхукета, Россия оказалась «источником туристов номер один» в текущем году.

Позднее эксперты туризма назвали самые бюджетные направления для отдыха россиян в августе. Так, ими оказались Крым, Абхазия, Египет и ОАЭ. Как рассказали ИА Регнум вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, популярная у российских туристов Турция в 2023 году стала одним из самых дорогостоящих направлений. Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для российских туристов, в которой вместе с ней оказались Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Таиланд.