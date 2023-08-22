Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Страны БРИКС обсуждают возможное создание общей расчетной единицы, которая станет альтернативной доллару, сообщил китайскому телеканалу CGTN на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге министр финансов России Антон Силуанов.

Павел Бедняков/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов

Он отметил, что пока упор в развитии торговых отношений делают на использование национальных валют. В России предлагают создавать единые расчётные системы. Министр подчеркнул, что это не единая валюта, как в ЕС.

«Расчётная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — сказал Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Силуанов заявил, что Россия потеряла доверие к доллару, евро и ряду других валют западных стран. Они оказались ненадёжным инструментом, который могут отменить, ссылаясь на санкции.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ИА Регнум отметил, что многие страны, увидев давление Запада на Россию, стали торопиться с поиском резервной валюты. Он отметил, что позиции доллара пошатнулись.

При этом эксперт призвал не ожидать скорого обрушения доллара, так как США остаются самой крупной экономикой в мире и самым большим рынком потребления и технологий. По мнению Сафонова, доллар пока будет удерживать если не лидирующие, то очень серьёзные позиции.