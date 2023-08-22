Москва, 22 августа, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В России разработали электрический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которому практически не нужен оператор. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил исполнительный директор научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев.

Владимир Пирогов/РИА Новости

Новая модель массой 30 килограммов может развивать скорость до 90 километров в час.

«Работает полтора-два часа в зависимости от условий: зимой незначительная часть энергетики может уйти на термостабилизацию», — сказал Анцев.

На базе дрона можно создавать многофункциональные транспортные системы, способные работать с помощью искусственного интеллекта. Своё состояние в полёте беспилотник контролирует самостоятельно. С помощью предиктивной аналитики искусственный интеллект способен принять решение вернуться на базу или аварийно приземлиться.

Предполагается, что зарядка таких БПЛА будет проходить на дронопортах, куда беспилотники станут возвращаться после выполнения задач. В тот момент, когда один дрон прибыл на базу, другой такой же будет оттуда взлетать для продолжения задач.

Как сообщало 22 августа ИА Регнум, АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» намерена осенью начать испытания демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ), созданной на базе двигателя ВК-650В для лёгких вертолётов мощностью 500 кВт. Генеральный конструктор ОДК указал, что это перспективный двигатель, создаваемый для российских вертолётов.