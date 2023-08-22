Париж, 22 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили первую партию французских ракет большой дальности SCALP. Об этом в интервью изданию «Левый берег» 22 августа заявил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

«Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная», ― уточнил дипломат.

Омельченко заверил, что поставки ракет продолжатся. По его словам, тут у французов всё очень неплохо.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать наступление ВСУ и дать украинцам возможность наносить удары вглубь российской территории. В тот же день источники сообщили, что Франция уже поставила Украине первые ракеты дальнего действия SCALP. Это было сделано с одновременным заявлением Макрона.

Посол России во Франции Алексей Мешков осудил решение французских властей передать Украине дальнобойные ракеты. По его словам, таким образом Париж всё больше опосредованно вступает в конфликт против России, что не входит в интересы французов. Дипломат также добавил, что обещаниям Киева о том, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения, верить нельзя.

Лидер французской партии «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо придерживается подобного мнения. Он заявил, что Париж втягивает себя в украинский конфликт, принимая безответственное решение о поставках Киеву дальнобойных ракет SCALP. Политик указал, что вместо этого Франция должна прекратить эскалацию и призвать стороны к переговорам.