Копенгаген, 22 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Министром обороны Дании станет министр экономики Троэльс Лунд Поульсен, сообщили 22 августа в канцелярия датского премьер-министра.

Nina Liashonok/Global Look Press/© IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press Якоб Эллеман-Енсен Троэльс Лунд Поульсен

При этом действующий глава минобороны Дании Якоб Эллеман-Енсен, вернувшийся к работе после длительного лечения, возглавит минэкономики.

«Сегодня вице-премьер и министр обороны Якоб Эллеман-Енсен будет назначен министром экономики. Он остается вице-премьером», — сообщили в канцелярии главы правительства.

Эллеман-Енсен 1 августа вернулся к работе после лечения от стресса, которое заняло около шести месяцев. Пока глава минобороны лечился, его обязанности исполнял Поульсен, совмещая эту работу с руководством минэкономики.

Как сообщало ИА Регнум, исполняя обязанности глава минобороны Дании, Поульсен в мае пообещал Германии передать Киеву танки Leopard 1. ВСУ должны были получить 80 немецких танков, при этом политик назвал эту договорённость с Берлином значительным достижением.

У Эллеманн-Енсен в феврале 2023 года возникли проблемы с самочувствием. Ему пришлось временно отойти от дел и лечь в больницу. Выйдя на работу 1 августа, он сказал, что поражение стрессом может оказаться для человека равносильным тяжёлому приговору.