Мелитополь, 22 августа, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провёл совещание по вопросу развития инфраструктуры связи и телерадиовещания в Запорожской и Херсонской областях, сообщил 22 августа Telegram-канал «Запорожский вестник».

Михаил Метцель/ТАСС Сергей Кириенко

«Сергей Владиленович дал четкий практический перечень задач по улучшению покрытия абонентской сети и модернизации сети базовых станций. Все эти задачи мы будем выполнять для того, чтобы сделать качество сотовой связи, интернета, радио — и телевещания лучше для нашего населения», — заявил председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.

Он отметил, что качество связи и интернета, доступность радио — и телевизионного сигнала — одно из приоритетных направлений в новых регионах. Это важнейший вопрос, который держит на контроле Администрация президента, подчеркнул Кольцов.

На совещании присутствовали сотрудники министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Запорожской и Херсонской областей, а также представители мобильных операторов. Обсуждались вопросы по улучшению качества покрытия сотовой связи и интернета, развитие телерадиовещания на территории Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 22 августа проверил ход строительства мультимедийного исторического комплекса «Россия — Моя история» в Мелитополе. Экспозиция включит в себя несколько этажей, посвященных общей истории России, а также один этаж, посвященный истории Запорожской области.