Москва, 22 августа, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Доступ в московский парк «Зарядье» временно ограничили из-за поступивших сообщений об обнаружении на его территории неопознанного устройства. Об этом 22 августа сообщается на официальном сайте «Зарядья».

Анастасия Алёшина ИА REGNUM

«Доступ на территорию парка «‎Зарядье»‎ временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после поступлений информации о неопознанном устройстве работников и посетителей парка эвакуировали с его территории. В данный момент в «Зарядье» работает кинологическая служба.

Как передавало ИА Регнум, это не первый случай получения такого рода сообщений в «Зарядье» за последнее время. Так, 20 августа доступ в парк также был временно закрыт из-за информации о неопознанном подозрительном устройстве.

Позднее «Зарядье» вернулось к штатному режиму работы. Опасных предметов на его территории не нашли.