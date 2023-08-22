Ниамей, 22 августа, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Алжир запретил Франции совершить пролёт самолётов над его воздушным пространством для военной операции в Нигере. Об этом 22 августа сообщило агентство Reuters.

Staff Sgt. Michael B. Keller Многоцелевой истребитель Mirage 2000 ВВС Франции

Алжирские власти подчеркнули, что выступают против любых иностранных военных действий на территории Нигера и поддерживают исключительно дипломатические способы решения недопониманий.

Военный переворот в Нигере произошёл в конце июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции и объявила о его свержении. В ходе переворота председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода. Позднее он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Делегации из Нигерии Тчиани пояснил, что переворот задумывался из лучших побуждений для предотвращения неминуемой угрозы.

18 августа в Нигер прибыла делегация под руководством спецпредставителя ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, которая встретилась с пришедшими к власти в Нигере военными. Миссию принял назначенный мятежниками премьер-министр в сопровождении министра обороны и министра внутренних дел Нигера. Среди членов миссии ООН нет представителей ЭКОВАС или Африканского союза.

Как сообщало ИА Регнум, Тчиани заявил о готовности воевать в случае угрозы. Он подчеркнул, что никто не хочет войны, но при необходимости страна готова защищаться. Генерал добавил, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне активности террористов, а страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают это.