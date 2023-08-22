Воронеж, 22 августа, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд Воронежа 22 августа приговорил к аресту на 12 суток и штрафу в 35 тысяч рублей 38-летнего украинского беженца, срывавшего с детей нашивку Z и оскорбительно выражавшегося в адрес российской армии. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Мужчину признали виновным в дискретизации Вооружённых сил России и мелком хулиганстве.

«Рассмотрев предоставленные полицией материалы, суд вынес мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что правоохранители начали разбирательство по этому делу на основании публикации в СМИ. Следователи установили, что он в мае нецензурно выражался в адрес российской армии и применил насилие в отношении детей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее журналист Дмитрий Зименкин сообщил о возбуждении уголовного дела против украинского беженца, который в пункте временного размещения в Воронежской области срывал с детей шевроны с символикой «Z», «ВС РФ». Он поблагодарил неравнодушных беженцев, сообщивших о правонарушении.

Инцидент произошёл в пункте временного размещения Обломово. Беженцы сообщили, что мужчина, срывавший с детей патриотическую символику, заявлял, что хочет отправиться служить в ВСУ, и угрожал другим людям физической расправой.