Климовский район, Брянская область, 22 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область через российскую государственную границу, написал 22 августа глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Попытку прорыва они осуществили в Климовском районе.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — сообщил Богомаз.

Губернатор добавил, что сейчас в Климовском районе идут мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Богомаз заявил об аналогичной попытке диверсантов ВСУ прорваться в Брянскую область. Рано утром на территорию России пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа из шести боевиков.

Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ сорвали эти планы украинской стороны. Пятерых диверсантов уничтожили.

Об этом же сообщила ФСБ, уточнив, что инцидент произошёл в Стародубском районе Брянской области. По её данным, на месте уничтожения диверсантов нашли FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и с российской символикой.