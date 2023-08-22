Анкара, 22 августа, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу на территории России. Об этом 22 август сообщил турецкая газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно информации, полученной из президентских источников, предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция считает новый маршрут по поставкам зерна с Украины без участия России «нездоровым», в связи с чем советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч отправится на Украину, а глава МИД Турции Хакан Фидан намерен посетить и Россию, и Украину.

«С другой стороны, у президента Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с Путиным в России. По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о «зерновом коридоре», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Эрдоган заявил, что надеется на то, что в сентябре сможет лично встретиться с Путиным. По его словам, в будущем месяце в Индии пройдёт встреча «Большой двадцатки» и состоится Генассамблея ООН в Нью-Йорке. Турецкий президент допустил, что может встретиться с российским лидером на этих мероприятиях.

Немецкая газета Bild 18 августа написала, что Россия, Турция и Катар могут заключить зерновую сделку о вывозе российского зерна в беднейшие страны мира. Издание уточнило, что Турция намерена быть организатором таких поставок, а Катар — спонсором.

Зерновая сделка между Россией, Турцией, ООН и К Украиной действовала с 22 июля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Российская сторона 18 июля 2023 года вышла из соглашения так как ни одно условие Москвы не было выполняли западные страны.