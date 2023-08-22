Москва, 22 августа, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi (входит в состав концерна Volkswagen) подтвердила отключение своих IT-систем на территории России. Об этом заявили в компании.

The Car Spy Логотип Audi

Как пояснил в беседе с ТАСС представитель компании, это связано с санкциями, введёнными Евросоюзом в отношении России. Он отметил, что Volkswagen Group уже отключил большое количество IT-систем в России.

«После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем», ― указал представитель компании.

По его словам, исключение составили пять систем, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля и российским покупателем будут доступны для использования до конца текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что немецкие автомобильные концерны Audi и BMW решили отключить дилеров в России от своего программного обеспечения (ПО). Как заявил в беседе в «Известиями» сотрудник одного из дилерских центров в России, на Audi альтернативного программного обеспечения пока нет. Из-за ограничения доступа сейчас невозможно установить детали, которые требуют программирования (блоки управления, парктроники).

Неделей ранее российских дилеров от официального ПО отключил концерн Mercedes-Benz. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заверили, что, несмотря на все сложности, отечественные сервисные центры продолжат качественно обслуживать автомобили.