Москва, 22 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. От гегемонии США уже ничего не осталось, она превратилась в мнимую и проявляет себя политикой сдерживания противника за счёт создания всё новых блоков стран, как было в период Холодной войны. Так в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Патрушев заявил, что США ради сохранения мнимой гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая её к границам России и КНР, чем провоцируют напряжённость и нестабильность. Секретарь Совбеза напомнил, как США в 2021 году образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), а теперь рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза «тихоокеанской четверки» США-Япония-Австралия-Филиппины.

Политолог Межуев согласился, что о гегемонии США говорить не приходится, поскольку она уже давно стала мнимой.

«Неправильно говорить о гегемонии, это уже скорее постгегемония, или привычная политика внешнего сдерживания. Но борьбу никто не отменял», — подчеркнул Межуев.

По его мнению, ситуация в мире сейчас напоминает эпоху Холодной войны и начало ХХ века с противоборствами разных государственных блоков. Межуев отметил, что Соединённые Штаты определили главным противником для себя Китай, и даже конфликт на Украине они воспринимают как прокси-войну с КНР, где Москва является союзником Пекина.

«Они через нас пытаются ослабить Китай. И неспроста создаются объединения с государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там, по их мнению, должен быть такой азиатский блок а-ля НАТО. Возможно, ещё будет некий Арктический союз, куда войдут Великобритания, Канада и Швеция. То есть США заинтересованы в создании некоего блока, за которым будет стоять идея недопущения вперёд КНР и его союзников — например, России, Ирана и Саудовской Аравии», — рассказал американист.

Как отметил Межуев, союз AUKUS как условный индийский НАТО подтверждает это мнение. Политолог согласился, что линия усугубления конфликта в азиатском регионе усиливается, хотя не весь американский истеблишмент придерживается такой политики.

«Некоторые политики США — хоть их и немного — считают, что нужно прийти к сделке с Китаем. Так, например, демократы расколоты по вопросу Китая. Но те, кто хочет продолжить политику Клинтона или Обамы, оказываются на периферии. Получается, антикитайская политика в некоторой мере способствует сплочению истеблишмента США, как в период Первой мировой войны», — указал Межуев.

Политолог пояснил, что сейчас — в период предвыборной кампании — двухпартийная система Штатов выходит на первый план, усиливая раскол в обществе и кругах власти. Но именно общая национальная позиция по сдерживанию развития КНР укрепляет внутренние отношения. Поэтому, как отметил Межуев, смена президента в США не особо сильно повлияет на курс внешней политики Штатов — тем более что республиканцы, имея противоположную демократам позицию по конфликту на Украине, лоббируют антикитайскую политику. В Демократической партии же мнения разнятся. Так, по словам политолога, если допустить победу на выборах альтернативного кандидата демократов — Джона Керри — сторонника мягких отношений, то стратегия по Китаю, а вместе с ним и по Тайваню, может несколько измениться.

Секретарь Совбеза не в первый раз заявляет о желании НАТО нарастить военное присутствие около границ России, это формирует дополнительные угрозы. Ещё в мае Патрушев отметил, что на фоне этого самыми уязвимыми являются приграничные территории Калининградской и Псковской областей, а также Карелии.

Ранее начальник Главного управления Генштаба российской армии Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность возле границ России и Китая.

До этого кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший указал, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, поскольку некоторые страны альянса не готовы к прямому конфликту с Москвой.