Москва, 22 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Процесс сдачи в плен украинских военнослужащих может принять лавинообразный характер, считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор констатировал, что ВСУ тают в результате их контрнаступления в том числе из-за того, что солдаты украинской армии сдаются в плен.

Как пояснил Леонков, по всей видимости, речь идёт о недавно набранных частях.

«Люди, которые в них воюют, в курсе, что происходит на линии боевого соприкосновения, для чего их набрали и куда их кинули. И не хотят погибать ни за что», — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что украинская пропаганда утверждает, будто ВСУ везде побеждают, но когда солдаты попадают в зону боевых действий, они видят совершенно другое, и это их сильно демотивирует.

«Ещё одним немаловажным фактором является то, что у нас работает агитация, которая пытается кратко, но ёмко объяснить [солдатам ВСУ], что они участвуют не в своей войне и их жизнь ничего не стоит. Что они лишь инструмент, пушечное мясо, которым распоряжаются люди, расположившиеся за океаном», — сказал Леонков.

При этом он не исключил, что процесс сдачи в плен может в конце концов принять лавинообразный характер, несмотря на все драконовские меры, которые принимает киевский режим преследуя уклонистов.

По его словам, власти Украины неспособны заретушировать и спрятать эти неудобные факты.

«К тому же с нашей стороны идёт работает по социальным сетям, где украинцам, которые ищут своих без вести пропавших родственников, сообщают подробности. И для них оказывается счастьем, когда они узнают, что человек попал в плен, — констатировал Леонков. — Получив такую информацию, они передают её, пересказывают другим людям. И когда очередного мобилизованного хватают на улице и отправляют на фронт, у него уже в голове есть программа действий: любыми способами покинуть боевой порядок и сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь».

Поэтому, как полагает Леонков, заявления Макгрегора небеспочвенны, хотя сдача солдат ВСУ в плен ещё не стала настолько массовым явлением, чтобы говорить, что армия Украины тает. Некоторые западные эксперты утверждают, что Киев может набрать трёхмиллионную армию. Но это, по мнению эксперта, не соответствует действительности. Украина сейчас находится на грани того, что не сможет обеспечить восполнение человеческого ресурса. А процесс сдачи в плен может стать лавинообразным. Тогда может сложиться ситуация, что некому будет сопротивляться российской освободительной миссии на Украине.

«Есть мнение, что осенью Украина уже пройдёт эту критическую точку. И тогда произойдёт то, что давно предполагали, — наступление нашей армии, встречающей незначительное сопротивление со стороны украинских войск», — подытожил военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Макгрегора, контрнаступление обернулось для ВСУ большими потерями, и даже вмешательство НАТО не поможет Киеву, так как Североатлантический альянс «не готов сражаться с русскими». Кроме того, он сказал, что командиры украинских подразделений, желая сохранить жизни бойцам, складывают оружие.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации потери ВСУ превысили 665 военных.

Кроме того, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 22 августа заявил, что украинские войска потеряли за последние десять дней на запорожском направлении 1,5 тыс. военных. По его словам, потери украинской армии увеличились на 30%.

Между тем киевские власти почти полностью запретили иностранным журналистам находиться на линии фронта из-за отсутствия результатов наступления и высокого уровня потерь среди личного состава.