Грузия, 22 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Количество погибших из-за оползня в высокогорном крае Рача в Грузии достигло 29, сообщили 22 августа в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве сообщили, что спасатели во время поисковых работ на курорте Шови нашли тело ещё одного погибшего.

«К этому времени в зоне стихии найдены 29 тел, продолжается поиск ещё четырёх человек», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в Шови сошёл оползень (более пяти миллионов кубометров грунта), повредив дороги, мосты, туристические домики, отель «Сансет Шови». Площадь поражения составила 26 га.

Погибли люди, в том числе гражданка России Ксения Тричева. Тело опознала в морге её близкая подруга. Из района схода оползня эвакуировали сотни человек, идут поисковые работы.