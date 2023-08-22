Омск, 22 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко оценил готовность агропромышленного комплекса к главной сельскохозяйственной кампании года на примере Марьяновского района. Здесь уже приступили к уборке основных сельскохозяйственных культур хозяйства степной и южной лесостепной зон.

Пресс-служба правительства Омской области Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудил с аграриями сбор урожая

На пленарном совещании временно Виталий Хоценко отметил, что перед отраслью сельхозпроизводства стоит важная задача — собрать весь выращенный урожай и сохранить его. Аграрии в 26 районах Омской области уже обмолотили 8% уборочных площадей.

Пресс-служба правительства Омской области Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудил с аграриями сбор урожая

«От того, как пройдет уборочная, во многом зависит продовольственная безопасность нашего региона и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. Из-за жары в этом году нам пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Более всего от засухи пострадали 14 районов. Но я знаю, что омские аграрии умеют добиваться результатов в любых, даже самых экстремальных условиях», — заявил Хоценко. Он выразил уверенность, что и в этом году аграрии сделают все возможное, чтобы собрать традиционные три миллиона тонн зерна. Уборку зерновых нужно завершить до октября.

Пресс-служба правительства Омской области Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудил с аграриями сбор урожая

Встреча прошла на полевом стане акционерного общества «Знамя». В работе штаба принимали участие около 400 представителей органов власти всех уровней, сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона, перерабатывающей промышленности, баз снабжения, потребительских кооперативов, экспертов в сфере земледелия, растениеводства, мелиорации, учёные.

Пресс-служба правительства Омской области Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудил с аграриями сбор урожая

В уборочную 2023 года аграриям Омской области необходимо убрать 2 млн 963 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур, из них 2 млн 136 тысяч гектаров — зерновых и зернобобовых.