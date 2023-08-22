Российские военные поздравили жителей Геническа с Днём Российского флага
Геническ, Херсонская область, 22 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В День Российского флага, 22 августа, жители временной столицы Херсонской области города Геническа получили сюрприз от сотрудников Военной полиции комендатуры региона.
Российские военные организовали раздачу небольших флажков при въезде в город и на центральных улицах Геническа.
«Мы, военнослужащие военной комендатуры Херсонской области, поздравляем вас с Днём государственного флага Российской Федерации. Триколор овеян воинской и трудовой славой многих поколений», — сказали они в поздравительной речи.
Жители встретили инициативу с радостью и благодарностью. Все, кому военные вручали символ государственности, принимали его.
Ранее президент России Владимир Путин в ночь на 22 августа поздравил россиян с праздником и заявил, что страна имеет вековую историю, а флаг является символом народного единства. Путин напомнил, что российский триколор, впервые появившийся в качестве символа при императоре Петре I, вновь подняли над страной 22 августа 1991 года.
День Государственного флага Российской Федерации — официальный национальный праздник, установленный президентским указом в 1994 году. Праздник отмечается 22 августа и является рабочим днём.