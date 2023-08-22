Геническ, Херсонская область, 22 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В День Российского флага, 22 августа, жители временной столицы Херсонской области города Геническа получили сюрприз от сотрудников Военной полиции комендатуры региона.

Евгений Милованов ТРК «Таврия»

Российские военные организовали раздачу небольших флажков при въезде в город и на центральных улицах Геническа.

«Мы, военнослужащие военной комендатуры Херсонской области, поздравляем вас с Днём государственного флага Российской Федерации. Триколор овеян воинской и трудовой славой многих поколений», — сказали они в поздравительной речи.

Жители встретили инициативу с радостью и благодарностью. Все, кому военные вручали символ государственности, принимали его.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827989" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военная комендатура Херсонской области поздравляет жителей с Днем флага России

Ранее президент России Владимир Путин в ночь на 22 августа поздравил россиян с праздником и заявил, что страна имеет вековую историю, а флаг является символом народного единства. Путин напомнил, что российский триколор, впервые появившийся в качестве символа при императоре Петре I, вновь подняли над страной 22 августа 1991 года.

День Государственного флага Российской Федерации — официальный национальный праздник, установленный президентским указом в 1994 году. Праздник отмечается 22 августа и является рабочим днём.