Афины , 22 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшимся на полях форума в Афинах, «открытым и хорошим». Он написал об этом 22 августа в соцсетях по итогам разговора.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Хороший и открытый разговор с президентом Зеленским по всем важным вопросам, как для Сербии, так и для Украины, так и для всего региона и мира», — написал он.

Вучич уточнил, что в ходе беседы с украинскими лидером они также обсуждали события в Косово и Метохии, и добавил, что он вновь заявил, что Белград выступает за территориальную целостность Украины, о чём сербские власти говорили с начала конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вучич заявил, что проведёт закрытые переговоры с Зеленским в Афинах. По его словам, такое предложение поступило со стороны Киева.

До этого сербский лидер рассказал, что украинский конфликт, в котором НАТО противостоит России, привёл к уничтожению европейской экономики.