Санкт-Петербург, 22 августа, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Момент столкновения самоката с автомобилем на перекрёстке в Санкт-Петербурге попал на видео с камер наблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах виден перекрёсток с оживлённым движением. Автомобили едут на зелёный сигнал. Внезапно одной из машин наперерез выехал электросамокат.

Его приближения слева водитель авто, судя по всему, не видел, поскольку рядом стоял автобус, готовящийся повернуть налево и пропускавший встречный поток.

От удара самокат опрокинулся, ехавшие на нём люди оказались на асфальте. Водитель, выйди из машины, подошёл в одному из них, к другому подбежал подросток и ещё один юноша подъехал на самокате.

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Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в Москве произошла дорожная авария с участием самоката. Ехавший на нём курьер сбил пятилетнего мальчика на Новом Арбате. Ребёнок упал от удара, но водитель не остановился, а предпочёл покинуть место происшествия.

В середине августа аналогичная ситуация произошла на одном из перекрёстков в Краснодаре: управлявший электросамокатом мужчина на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребёнком и скрылся. Ребёнок получил перелом ключицы, женщина — его няня — гематому на голове и многочисленные ушибы.