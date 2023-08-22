Киев, 22 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Сотрудник военкомата во время раздачи повесток на одной из улиц Киева угрожал пистолетом мужчине. Видеозапись этого 22 августа опубликовал ряд украинских СМИ и Telegram-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах видно, как группа сотрудников военкомата убеждает идущего по улице мужчину взять повестку, а затем один из них достаёт пистолет, а другой начинает удерживать пытающегося скрыться прохожего.

При этом мужчина просит сотрудника военкомата не стрелять и возмущается тем, что его удерживают.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 августа депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в случае угрозы потери государственности на Украине могут объявить всеобщую мобилизацию. По его словам, есть четыре очереди мобилизации, последняя из которых предполагает отправку на фронт всех мужчин. Чернев отметил, что сейчас Украина стоит на второй очереди мобилизации.

До этого глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут 10 августа указал, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей. Он объяснил это необходимостью ротации находящихся в зоне боевых действий военных.

Военнопленный ВСУ Николай Сухима заявил, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он шёл с работы домой. Мужчина уточнил, что к нему подъехали сотрудники военкомата, дали повестку и забрали личный автомобиль, после чего доставили в военкомат и отправили в зону военных действий.