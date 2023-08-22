Москва, 22 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Организатор незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки Никита Дубас не признаёт вину. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте диггера.

«Предварительно он сотрудничает со следствием, ему будет избрана мера пресечения», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА Регнум, экскурсию по подземной Неглинке организовали 20 августа. В этот день в Москве выпало рекордное количество осадков. Из-за ливня поднялся уровень воды, и коллекторы затопило. В группе было семь человек, не считая гида. Шансов спастись у них не было.

В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. А в районе «Зарядья» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет. Позднее тело 15-летней девочки с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной.

СК допросил организатора смертельной экскурсии Дубаса, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После допроса его задержали.

21 августа в Санкт-Петербурге прошли обыски, следователи установили местонахождение Александра Кима — генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление незаконной услуги. Его задержали и в ближайшее время доставят в Главное управление СК.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкция предусматривает наказание для виновных до десяти лет лишения свободы.

Также в числе фигурантов уголовного дела ― генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты.