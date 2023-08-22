Мелитополь, 22 августа, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проверил ход строительства мультимедийного исторического комплекса «Россия — Моя история» в Мелитополе, сообщил 22 августа Telegram-канал «Запорожский вестник».

Кириенко подчеркнул необходимость открытия подобных музеев в каждом новом регионе.

Строительство парка «Россия — Моя история» началось в Мелитополе на улице Екатерины Великой. Экспозиция включит в себя несколько этажей, посвященных общей истории России, а также один этаж, посвященный истории Запорожской области.

Возле комплекса появится парковочная зона для подъезда автобусов и легковых автомобилей. В строительных работах задействовали 220 человек и 14 единиц спецтехники. Для удобства запустят рейсовый автобус, проходящий рядом с музеем.

Исторические парки «Россия — Моя история» — это самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране. География его площадок охватывает всю страну.

«Россия — Моя история» является современным мультимедийным комплексом, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Проект реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Парки создали в 23 городах России.