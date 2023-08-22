Анапа, Краснодарский край, 22 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Двое сотрудников одного из отелей в Анапе украли 2300 комплектов постельного белья, сообщил 22 августа РЕН ТВ.

«Оттуда они и выносили наволочки, простыни и пододеяльники. К тому же прихватили еще четыре кофемашины», — рассказал собеседник телеканала.

сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали злоумышленников. Оказалось, что задержанные мужчины ранее уже были судимы. Ущерб, который злоумышленники нанесли отелю, оценивается в 1,2 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщало 13 августа ИА Регнум, сейф автосалона в Екатеринбурге вскрыл работавший в организации охранник. Он похитил семь миллионов рублей и уехал отдыхать. 49-летний мужчина ранее уже был судим и знал, что в сейфе хранится крупная денежная сумма.