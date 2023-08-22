Брюссель, 22 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Евросоюз направил Украине транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи. Об этом 22 августа сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы заплатили Украине новые €1,5 млрд. И будет больше в этом году и после», — заявила она в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что средства направили на поддержание функционирования Украины в условиях кризиса. Фон дер Ляйен отметила, что ЕС поддерживает Украину в усилиях по восстановлению и поддержанию работоспособности страны. В общей сложности ЕС согласовал программу макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Евросоюз выделил Украине очередной транш в $1,5 млрд на поддержку страны и ремонт инфраструктуры. Тогда фон дер Ляйен также пообещала Киеву «ещё больше помощи». Перед этим бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны выделить Украине ещё $100 млрд, чтобы объём их помощи Киеву сравнялся с американским. По мнению Трампа, страны ЕС гораздо ближе к Украине и должны прилагать больше усилий, так как США «за океаном».

Позднее счётная палата Украины и власти США организовали два аудита средств, направленных Киеву в качестве бюджетной поддержки, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, итоги аудиторской работы будут переданы Конгрессу США и другим органам для анализа целесообразности дальнейшей международной финансовой поддержки, запрашиваемой Украиной.