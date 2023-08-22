Вильнюс, 22 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Литве допустили выход страны из конвенции по запрету использования кассетных боеприпасов. Такого развития событий со счетов сбрасывать нельзя, заявил в эфире радиостанции Ziniu Radijas советник президента Литвы Фредерикас Янсонас.

При этом он подчеркнул необходимость оценить все аспекты такого решения, так как этот выход был бы очень сложным.

«Оно могло бы вызвать вопросы на международной арене, но Литву мы должны защищать. Если придётся, то и кассетными боеприпасами», ― добавил советник главы республики.

Ранее глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что надеется на выход Вильнюса из соглашения о запрете кассетных боеприпасов. Его поддержал председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

Как сообщало ИА Регнум, конвенцию 2008 года по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накоплению таких снарядов, подписало свыше 120 стран (в том числе, Британия, Франция, Германия, и в целом, большинство государств Европы). В частности, США, Россия и Китай документ не подписали. Литва присоединилась к конвенции о запрете кассетных боеприпасов в 2011 году.

Украина также не участвует в конвенции. В распоряжении ВСУ — реактивные системы залпового огня «Ураган», оснащённые кассетной боевой частью, начинённой запрещёнными минами «Лепесток». Такие снаряды не раз применялись для обстрелов Донецка. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ не будет применять кассетные боеприпасы для ударов по территории России.