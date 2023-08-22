Москва, 22 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом России Игорем Ясуловичем началась 22 августа в Московском театре юного зрителя.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827973" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Прощание с актером Ясуловичем началось в Москве

Отпевание пройдёт сегодня в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.

Как сообщало ИА Регнум, Ясулович умер 19 августа в Москве на 82-м году жизни. Актёр долго болел, 14 августа его выписали из больницы. Перед этим ему сделали две операции на почках.

Выпускник актёрского и режиссёрского факультетов ВГИКа Ясулович с 1962 года играл в Экспериментальном театре-студии пантомимы («Эктемим»), в 1964–1994 годах — в Театре-студии киноактёра, а с 2023 года — в Московском ТЮЗе.

В ТЮЗе Ясулович исполнил роль Кулигина в «Грозе», сыграл Чёрного монаха в одноимённой постановке, царя Креонта в «Медее», Короля Лира в «Шутах Шекспировых», Великого иинквизитора в «Нелепой поэмке».

В кино Ясулович дебютировал в картине «Девять дней одного года» (1961 г.) в роли физика Фёдорова. Его прославили такие кинороли как курсант разведшколы Гога из фильма «Щит и меч» (1968 г.), инженер Щукин из «12 стульев» (1971 г.), Электрон Иванович из «Гостьи из будущего» (1984 г.).