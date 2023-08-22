Новокузнецк, Кемеровская область, 22 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Nordwind, прилетевший из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и повредил шасси, сообщила 22 августа Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Кадр из видео

«По предварительным данным, около 5 часов утра в международном аэропорту Новокузнецк <…> при посадке воздушного судна, выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Новокузнецк, допущено выкатывание борта самолёта за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находилось 140 пассажиров. Их доставили в здание аэровокзала. Самолёт отбуксировали на стоянку.

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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» повредил шасси во время руления после посадки в аэропорту Якутска. В результате ЧП никто не пострадал. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Батагай — Якутск. На борту находились 31 пассажир и 4 члена экипажа. По данному факту сотрудники якутской транспортной прокуратуры организовали проверку.