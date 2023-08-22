Афины , 22 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с лидерами стран ЕС и Западных Балкан в Афинах добился, чтобы из принятой по итогам переговоров декларации убрали два антироссийских пункта. Об это он сообщил 22 августа на брифинге.

«Это были два важных пункта, я об этом расскажу народу сегодня-завтра, когда будут силы и вернусь в Белград», — сказал он.

Вучич отметил, что участники встречи требовали наиболее острых формулировок. Сербия, являясь маленькой страной, не может изменить многое, но добилась, чтобы в декларацию не внесли положения, противоречащие политике Белграда, добавил президент.

Сербский лидер также поблагодарил остальных 14 участников неформального саммита за понимание, что Сербия не может поддержать некоторые заявления. Он подчеркнул, что недопустимо кого-либо называть преступником без решения суда.

Неформальный саммит в Афинах 21 августа устроил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, позвав лидеров ряда стран на ужин. Он также без предупреждения пригласил на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-служба премьер-министра Греции опубликовала текст принятой на ужине декларации. В ней первые пункты посвящены осуждению России за проведение специальной военной операции на Украине. Также в документе говорится, что Западные Балканы необходимо интегрировать в ЕС.

Вучич, находясь в Афинах, накануне также сообщил, что в течение 22 августа у него запланированы закрытые переговоры с Зеленским. Инициатором выступила украинская сторона. Президент Сербии рассказал, что планирует обсудить вопросы признания и непризнания территориальной целостности и другие вопросы.