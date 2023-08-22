Москва, 22 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Если киевский режим получит от США самолёты F-16 и ракеты JASSM, он получит возможность поражать объекты в Крыму, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 августа заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщило ранее издание Forbes, Украина рассчитывает, что США передадут ей крылатые ракеты JASSM, которые должны помочь Киеву захватить Крым.

«Ракеты JASSM — это специальные крылатые ракеты, разработанные как раз для применения американскими самолётами. В том числе F-16, который может нести две таких крылатых ракеты. Дальность поражения такой ракеты порядка 380-400 км. Увеличенной дальности — 980 км. Боевая часть 450 кг, скорость около 900 км/ч. То есть это ракета, которая примерно идентична ракетам SCALP, Storm Shadow или Taurus. Каких-то принципиальных отличий с точки зрения технических возможностей или характеристик там нет. Но она адаптирована к F-16», — пояснил Кнутов.

По его словам, подлетая к линии соприкосновения на 100 км, самолёт может провести пуск такой ракеты, и она ещё может пролететь около 300 км и поразить объекты и в Крыму, и даже в глубине территории России, если речь идёт о Белгородской, Курской, Брянской областях.

При этом возможность нанесения ударов возрастает, если эти самолёты будут получать целеуказания с AWACS — летающих командных пунктов, то есть самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, которые дежурят вдоль границ Украины и постоянно подпитывают информацией киевский режим.

Однако будут ли США снабжать Украину такими ракетами в больших количествах — сложный вопрос. Как пояснил Кнутов, поставки F-16 ещё не начались, и пока обучаются первые группы украинских лётчиков. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько профессиональную подготовку получат пилоты.

«Если они будут в состоянии управлять самолётами и всей линейкой оружия (а у F-16 эта линейка достаточно большая), то, конечно, эти ракеты дадут. Если же лётчики будут справляться лишь с решением узкого круга задач, то вряд ли американцы решатся передать эти ракеты, которые могут быть посажены нашими системами РЭБ, перехвачены или почти в целом виде захвачены. В результате такая ракета может попасть к нам — а мы её изучим и разработаем эффективные средства противодействия. Этого в США очень сильно не хотели бы. Поэтому Вашингтон может из соображений секретности отказаться от передачи этих ракет», — пояснил военный эксперт.

Кроме того, он объяснил, что план украинских властей в отношении Донбасса и Крыма подразумевает, что удары будут наносить высокоточным оружием по коммуникациям и транспортным средствам, которые доставляют в Донецк и Крым товары первой необходимости и топливо.

«Кроме того, с помощью этих ракет можно вывести из строя электростанции, нанести удары по мостам и фактически разрушить логистику, инфраструктуру. Тогда население, оказавшееся в блокаде, само потребует перехода под украинскую юрисдикцию, а Россия не сможет ничем помочь. Таков изуверский план киевского режима. На его реализацию рассчитаны поставки F-16 и ракет JASSM», — подытожил Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, F-16 несовместим со Storm Shadow или Scalp, но совместим с JASSM, и получение таких ракеты может удвоить силы украинских ВВС. Подчёркивается, что ВСУ не смогут использовать F-16 в полной мере без таких ракет.

До этого военный эксперт Бринн Таннехилл заявил, что Киев хочет наносить удары по Крыму с помощью истребителей F-16 и крылатых ракет JASSM класса «воздух-поверхность». Однако для этого Украине нужны обученные пилоты, подходящие взлётно-посадочные полосы и логистические цепочки.

Также есть информация, что Нидерланды и Дания могут передать Украине около 40 истребителей F-16. При этом министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен подчеркнул, что Копенгаген разрешит использовать переданные им ВСУ истребители F-16 только на территории Украины. Однако военные эксперты выразили мнение, что Дания де-факто толкает Украину к дальнейшей эскалации боевых действий и даёт добро на нанесение ударов по территории России, поскольку киевские власти считают и Крым, и Донбасс своими.