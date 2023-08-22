Москва, 22 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело пятого погибшего во время экскурсии диггеров по коллектору реки Неглинки в Москве. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что тело пятого погибшего участника экскурсии нашли в Москва-реке около парка «Зарядье».

На выложенных в интернет кадрах видно, как на месте обнаружения тела работают на катере сотрудники спасательных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что гендиректора компании «Спутник», которая организовала экскурсию диггеров по коллектору реки Неглинки в Москве, Александра Кима задержали при попытке сбежать из России. Сейчас его везут для проведения допроса.

Закончившаяся трагедий экскурсия диггеров произошла 20 августа. В экстренных службах сообщили об обнаружении в Москве-реке тел 40-летнего мужчины и девочки. Позднее в СМИ появились сообщения о найденных телах погибших во время экскурсии диггеров-подростков 15 и 17 лет.

Позднее в СК заявили, что к организации нелегальной экскурсии по подземной реке Неглинке причастны три человека. По данным следствия, организаторы сообщили участникам экскурсии ложную информацию о безопасности мероприятия.