Кривой Рог, Украина, 22 августа, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В Кривом Роге повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом 22 августа в Telegram-канале заявил мэр города Александр Вилкул.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подтвердил сообщения местных СМИ о взрывах в Кривом Роге и призвал не выкладывать в соцсетях никаких фотографий и видео.

Вилкул добавил, что многие системы перешли на снабжение от генераторов, частично обесточенными оказались несколько улиц и линий электротранспорта.

Официальных заявлений от Минобороны России о нанесении ударов по объектам на территории Украины не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве и Киевской области в ночь на 2 августа работала система противовоздушной обороны, были слышны взрывы. Глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что на юге региона зафиксировали пожары на промышленных и портовых объектах. В соцсетях украинского оперативного командования «Юг» заявили о повреждении элеватора.

20 августа так называемый глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, назначенный на эту должность украинскими властями, сообщил о том, что взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры и территорию завода. Украинские СМИ сообщили накануне, что ночью и утром в подконтрольном на данный момент Киеву Херсоне гремели взрывы.