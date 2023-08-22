Москва, 22 августа, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств возбудили в Москве после заявления родителей девочки, которая укололась оставленным в машине каршеринга шприцем, сообщил 22 августа сайт «МВД Медиа».

Магда Хибелли/РИА Новости

Десятилетний ребёнок укололся о найденный на заднем сиденье арендованного автомобиля шприц. Как выяснили эксперты, в шприце находились следы наркотического средства — мефедрона.

«По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, отец десятилетней девочки 21 августа обратился в полицию после инцидента с каршеринговым автомобилем.

Ребёнок, выходя из машины, укололся острым предметом, которым, как выяснил отец при осмотре салона, оказалась игла от шприца. В шприце находилось неизвестное вещество цвета беж.

В ходе анализа химики установили, что в оставленном шприце содержался мефедрон. Ребёнка доставили в медицинское учреждение, взяли кровь на анализы.