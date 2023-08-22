Москва, 22 августа, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Российские регионы столкнулись с дефицитом топлива на заправках и страдают от нехватки и подорожания дизеля. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнеса.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля», — сказал представитель бизнеса.

Генеральный директор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов сообщил, что нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам.

Представители бизнеса отмечают, что поезда из Центральной части России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков.

Также отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил глава Грузавтотранса Владимир Матягин. По его словам, там на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана.

Проблемы с топливом наблюдаются, в частности, в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской областях и Калмыкии.

В Минсельхозе газете сообщили, что обратились в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками.

Как сообщало ИА Регнум, в июле вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России прорабатывает варианты стабилизации биржевых цен на бензин. Он поручил проработать ряд предложений по стабилизации цен. Речь идёт об оптовом рынке, так как розничные цены держатся в пределах инфляции. По его словам, по дизельному топливу нет особых проблем ни с объёмами, ни с ценами. Год к году рост даже на биржах составляет 5–7%.