Москва, 22 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Решение об освобождении под залог бывшего американского президента Дональда Трампа предсказуемо, и более того — в очередной раз играет на руку политику, популярность которого растёт с каждым новым его упоминанием в СМИ. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее бывший президент США Дональд Трамп договорился, что его отпустят под залог после слушания в суде по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Представители Трампа согласились выплатить залог в размере 200 тысяч долларов. Помимо этого, условием для выпуска политика на свободу является запрет на его контакты с кем-либо из сообвиняемых или свидетелей по делу.

«Такой исход дела был довольно предсказуем, он же не бедный человек. Трампа обвиняют во вмешательстве в выборы, на результат которых он даже если и хотел, то повлиять не смог. А раз результаты выборов изменить не удалось, то и нельзя сказать, что Трамп так уж опасен. Само дело против Трампа носит политизированный характер, чтобы его дискредитировать», — отметил Васильев.

Кроме того, по мнению политолога, сегодня право и политика в США всё больше смешиваются, а потому каждый новый поворот в делах Трампа воспринимается публикой с интересом и, наоборот, помогает его рейтингам расти. Васильев обратил внимание, что о других кандидатах на пост главы американского государства совсем не слышно на фоне дел, связанных с Трампом, заполнивших максимум информационного пространства.

«Трамп ведёт сегодня именно свою предвыборную кампанию, все эти подробности судебных дел хорошо резонируют, что способствует росту популярности. Политический фактор сегодня доминирует над правовым, и условный мяч находится в руках Трампа. Всё идет ему на руку», — заключил Васильев.

По его словам, когда противники экс-президента собирали улики и данные для дел против него, то сами не представляли, что способствуют росту популярности Трампа у электората. Однако, по мнению Васильева, ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в народные волнения или даже беспорядки.

«Известно, что представителям правоохранительных органов и судье штата Джорджия в последнее время поступали угрозы. Такое давление тоже не останется в стороне — американское население может взбунтоваться. Потому что уже очевидна сфабрикованность дел, попытка закрыть кандидата-республиканца. И в обществе растут нетерпимость и поляризация», — отметил политолог.

Отсюда, как заметил эксперт, и такое лояльное решение по итогу слушаний в суде. Васильев допустил, что подобный исход может сложиться и после добровольной явки Трампа через пару дней в тюрьму округа Фултон.

Трамп 22 августа подтвердил, что в четверг прибудет в Атланту (штат Джорджия) для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям во вмешательстве в выборы. По словам бывшего главы США, обвинения против него являются вмешательством в выборы и «охотой на ведьм».

Ранее Трамп отказался участвовать в дебатах 23 августа с другими республиканцами, претендующими на пост главы государства. Политик объяснил решение тем, что у него хорошие показатели в рейтинге по сравнению с остальными кандидатами — 62%. Трамп назвал своё президентство успешным, отметив, что общество об этом знает. Ранее телеканал CBS и компания YouGov провели опрос, согласно которому позиции экс-президента Трампа среди сторонников Республиканской партии укрепляются, невзирая на предъявленные ему обвинения.

По мнению Трампа, администрация нынешнего президента США Джо Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам, пытаясь превратить США «в страну третьего мира». Он считает, что политические оппоненты различными способами пытаются его устранить. Трамп пообещал, что в первый же день на посту президента поручит спецпрокурору министерства юстиции изучить каждое из многочисленных заявлений, сделанных в Конгрессе США, по поводу «всех бесчестных поступков» Байдена и членов его семьи.