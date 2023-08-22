Житель Удмуртии надругался над подругами падчерицы
Педофил несколько месяцев насиловал двух подруг падчерицы в Удмуртии
Ижевск, 22 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Удмуртии задержали предполагаемого насильника двух несовершеннолетних девочек. Об этом 22 августа со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, злодеяния мужчина совершал с середины декабря 2018 года по конец апреля 2019 года. Жертвами педофила стали две девочки 12 и 13 лет ― подруги падчерицы подозреваемого.
Как уточнил собеседник телеканал, преступления против половой неприкосновенности детей он совершал в личном гараже, который находится на Первомайской улице в селе Совхозный.
Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела.
Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в городе Новотроицке Оренбургской задержали педофила, который надругался над школьницами. От его действий пострадали четыре девочки в возрасте от десяти до 12 лет. Серийным педофилом оказался безработный местный житель, ему 58 лет.
В Ижевске, спасаясь от педофила, школьница выпрыгнула с четвёртого этажа. 15-летняя девочка пришла в гости к своему новому 34-летнему знакомому, но мужчина стал приставать к девочке. Школьнице удалось вырваться, она выпрыгнула в окно. Пострадавшую с компрессионным переломом позвоночника доставили в больницу, насильника объявили в розыск.
В двух районах Москвы за один вечер 10 августа пытались изнасиловать троих 14-летних девочек. Первый случай произошёл в автобусе, в котором ехали две подруги. Оказавшийся в транспорте незнакомец неожиданно начал приставать к ним.
Ещё одна девочка подверглась нападению в лифте, куда она зашла с незнакомым мужчиной. Он остановил кабину и начал вести себя неадекватно, но практически сразу скрылся с места преступления.