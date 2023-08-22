Ижевск, 22 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Удмуртии задержали предполагаемого насильника двух несовершеннолетних девочек. Об этом 22 августа со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительным данным, злодеяния мужчина совершал с середины декабря 2018 года по конец апреля 2019 года. Жертвами педофила стали две девочки 12 и 13 лет ― подруги падчерицы подозреваемого.

Как уточнил собеседник телеканал, преступления против половой неприкосновенности детей он совершал в личном гараже, который находится на Первомайской улице в селе Совхозный.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в городе Новотроицке Оренбургской задержали педофила, который надругался над школьницами. От его действий пострадали четыре девочки в возрасте от десяти до 12 лет. Серийным педофилом оказался безработный местный житель, ему 58 лет.

В Ижевске, спасаясь от педофила, школьница выпрыгнула с четвёртого этажа. 15-летняя девочка пришла в гости к своему новому 34-летнему знакомому, но мужчина стал приставать к девочке. Школьнице удалось вырваться, она выпрыгнула в окно. Пострадавшую с компрессионным переломом позвоночника доставили в больницу, насильника объявили в розыск.

В двух районах Москвы за один вечер 10 августа пытались изнасиловать троих 14-летних девочек. Первый случай произошёл в автобусе, в котором ехали две подруги. Оказавшийся в транспорте незнакомец неожиданно начал приставать к ним.

Ещё одна девочка подверглась нападению в лифте, куда она зашла с незнакомым мужчиной. Он остановил кабину и начал вести себя неадекватно, но практически сразу скрылся с места преступления.