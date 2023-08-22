Москва, 22 августа, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Не оплативший проезд мужчина напал на пассажира столичного метрополитена из-за замечания и распылил ему газ из баллончика. Кадры инцидента 22 августа опубликовала пресс-служба московской прокуратуры.

Владимир Вяткин/РИА Новости

На видео видно, как два молодых человека проходят через турникет в метро за оплатившими проезд пассажирами. После этого один мужчина возмущается действиями одного из молодых людей и пытается отправить его обратно за турникет. В этот момент к ним подходит второй безбилетник и после короткой потасовки прыскает газовым баллончиком в лицо взмутившемуся мужчине.

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По данным прокуратуры, два брата захотели пройти в метро на станции «Аннино» за пассажирами бесплатно, однако одному из них пассажир сделал замечание.

«В ответ на это 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине содержимое баллончика, причинив физическую боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении.

«Зайцу» грозит ответственность по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета из-за ссоры с молодым человеком и плохого настроения. По статье о вандализме женщине грозит вплоть до трёх месяцев ареста.

Шестеро молодых людей в марте предстали перед судом за «стриптиз» в метро Москвы. Трое парней и трое девушек получили за нарушение правопорядка административные аресты и штрафы.