Москва, 22 августа, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот»), названный в честь политика Владимира Жириновского, выполнит первый рейс 22 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Флот авиакомпании «Россия» пополнился самолетом «Владимир Вольфович Жириновский». Боинг 737-900 с бортовым номером 73 484 приступает к выполнению полётов», — говорится в материале.

Самолёт совершит первый полёт по маршруту Москва — Калининград.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов в декабре 2022 года заявил, что «Аэрофлот» обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов.

В сентябре 2022 года мэр Москвы подписал постановление о присвоении улице на западе столицы имени Жириновского. Также именем Жириновского в Плесецке захотели назвать новый спорткомплекс.