Москва, 22 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Проблемы ВСУ заключаются не в скором начале сезона дождей, а в том, что заявленные цели Киева и его реальные возможным кардинально отличаются, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА Регнум.

© Matthew Hatcher/Global Look Press

До этого издание Le Temps со ссылкой на офицеров ВСУ сообщило, что сезон дождей наступит раньше, чем украинская армия сможет прорвать российскую оборону. Поэтому ближайшие недели станут «решающими и жестокими».

Онуфриенко заметил, что те, кто пеняет на погоду, путают Украину с Бразилией.

«Это там сезон дождей — и можно только плавать. А на Украине сезон дождей — да, это грязь, это распутица. Но если посмотреть хронику Великой Отечественной войны, то это не мешало нам наступать ни весной, ни осенью. Каждый сезон предполагает не только наличие каких-то плюсов, но и минусов, которые действуют как на наступающие части, так и на обороняющиеся. Поэтому списывать всё на какую-то плохую погоду нельзя. В конце концов, сильные дожди шли и летом», — сказал военный аналитик.

Он констатировал, что пока результаты ВСУ сравнимы с итогами российской обороны — ВС России освобождают такое же количество территорий и населённых пунктов, хотя и не проводит стратегического наступления.

Таким образом, как полагает Онуфриенко, дело не в погоде, а в том, что заявляемые цели и реальные возможности ВСУ кардинально отличаются. США не заинтересованы в победе киевских властей и дают ровно столько, сколько нужно, чтобы ВСУ не проиграли.

«Я не думаю, что предстоящие недели будут решающими или жесточайшими. Это просто будут те недели, которыми завершится наступление хунты. Им перебьют ещё несколько сот единиц техники, несколько тысяч солдат, и на этом всё закончится. А потом они скажут, что из-за начавшегося дождя им придётся подождать до весны. Я думаю, что примерно к середине сентября хунта выдохнется», — сказал Онуфриенко.

После этого, как предположил эксперт, ВСУ будут насыщать новым оружием, но весь вопрос в том, будет ли у Киева на это время. По мнению Онуфриенко, Россия не оставит Украине такой возможности, и, скорее всего, в декабре–январе 2024 года начнётся наступление российских войск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению некоторых офицеров ВСУ, действия украинской армии в зимний период будут серьёзно затруднены из-за грязи, а затем из-за снега и отсутствия растительности «всё остановится и замрёт».

До этого в ДНР украинские военные шесть раз пытались контратаковать в районе Петропавловки и Новосёловского, однако эти атаки отразили. ВСУ потеряли 40 человек.

По мнению американского военного эксперта Дугласа Макгрегора, ряды ВСУ тают — украинские военные вынуждены сдаваться в плен из-за большого количества раненых.

Также 22 августа стало известно, что артиллерия российской группировки войск «Днепр» уничтожила под Херсоном американскую гаубицу М777 и миномётный расчёт. В районе островов в устье Днепра российские военные поразили две позиции подразделений ВСУ, ликвидировав 12 украинских военных и ранив ещё пять.