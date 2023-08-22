Лондон, 22 августа, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Новый банк развития (НБР) объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) планирует начать кредитование в валютах Южно-Африканской Республики и Бразилии. Об этом в интервью газете Financial Times глава НБР Дилма Русефф.

Rafael Henrique/Global Look Press

«НБР планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах в рамках плана по снижению зависимости от доллара и продвижению более многополярной международной финансовой системы», ― пояснила глава финансовой организации.

Русефф добавила, что банк планирует достичь объёмов кредитования в местных валютах около 30% от всего, что банк даёт в кредит. В этом году НБР рассчитывает предоставить кредиты на сумму от $8 до $10 млрд. Также выдавать кредиты планируется в рупиях. Глава банка подчеркнула, что кредитование в местной валюте позволит заёмщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США.

«Местные валюты не являются альтернативой доллару. Они являются альтернативой системе. До сих пор система была однополярной <…> она будет заменена более многополярной системой», ― подчеркнула Русефф.

Она добавила, что зачастую кредит предоставляется при условии проведения определённой политики, при этом НБР этого не делает, отвергая любые условия.

НБР со штаб-квартирой в Шанхае страны БРИКС ― Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР ― начал свою деятельность в июле 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, главы министерств иностранных дел стран межгосударственного объединения БРИКС намерены поощрять использование местных валют в международной торговле.

В июне президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление страны в Новый банк развития БРИКС. Также членом Нового банка развития БРИКС может стать Аргентина.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что состав участников объединения БРИКС могут расширить уже по итогам очередного саммита пятёрки, который пройдёт в ЮАР, заявил 2 августа в беседе с представителями зарубежных СМИ. Бразильский лидер при этом считает крайне важным, чтобы страны, которые удовлетворяют требованиям БРИКС, стали его участниками. Он поддержал вступление в объединение Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ.